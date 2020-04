Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’indice du clan Cavani sur un retour en Uruguay !

Publié le 8 avril 2020 à 18h45 par A.C.

Berta Gomez, mère d’Edinson Cavani, s’est exprimée au sujet d’un possible retour de l’attaquant du PSG en Uruguay.

Un départ d’Edinson Cavani semble inéluctable et, désormais, la question que l’on se pose est : quel club va-t-il rejoindre au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain ? L’Atlético de Madrid, qui semblait avoir abandonné l’affaire après l’échec de cet hiver, serait revenu à la charge sous indication de Diego Simeone. Un retour en Amérique du Sud a également été évoqué ces dernières semaines. Boca Juniors lui ferait les yeux doux, tout comme Flamengo, Palmeiras et l’Internacional. Plus récemment, son agent aurait également été approché par le club uruguayen de Nacional, alors que son ami Christian Rodriguez souhaiterait voir Cavani le rejoindre à Peñarol.

« Cavani souhaite rester en Europe, avec une préférence pour l’Espagne »