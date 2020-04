Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edinson Cavani aura l’embarras du choix...

Publié le 3 avril 2020 à 4h30 par T.M.

Edinson Cavani se dirige tout droit vers un départ du PSG en fin de saison. Et l’Uruguayen ne devrait pas avoir de mal à trouver un nouveau club.

Une question enfle autour de l’avenir d’Edinson Cavani. Quel sera son prochain club ? En fin de contrat avec le PSG, le Matador ne devrait pas prolonger. Par conséquent, il sera libre cet été de s’engager avec le club de son choix. Et à 33 ans, Cavani peut encore dépanner chez un grand d’Europe. Certains clubs l’auraient d’ailleurs bien compris à l’instar de Manchester United, Chelsea ou Naples. Mais la liste des prétendants ne s’arrêterait pas là.

Cavani est courtisé