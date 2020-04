Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Cavani débloqué par... Ibrahimovic !

Publié le 3 avril 2020 à 3h15 par A.M.

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani pourrait bien retourner à Naples cet été. Et l'avenir du Matador pourrait bien dépendre de Zlatan Ibrahimovic. Explications.

Passé proche de rejoindre l'Atlético de Madrid cet hiver, Edinson Cavani devrait cette fois-ci bel et bien quitter le Paris Saint-Germain. En fin de contrat en juin prochain, le Matador ne devrait pas prolonger son bail avec le club de la capitale et ne manque pas d'opportunités. Les Colchoneros sont toujours à l'affût tandis que Boca Juniors rêve d'attirer l'Uruguayen. Mais Naples n'aura pas non plus renoncé au retour son ancien buteur.

Un jeu de chaises musicales lancé par Ibrahimovic

Mais une arrivée d'Edinson Cavani à Naples pourrait bien dépendre de... Zlatan Ibrahimovic. En effet, l'attaquant suédois semble bien décidé à quitter le Milan AC quelques mois seulement après son retour, ce qui pousserait le club lombard à se mettre en quête d'un nouveau buteur qui pourrait bien se nommer Arkadiusz Milik. Et si l'attaquant polonais venait à quitter Naples, cela permettrait au club présidé par Aurelio De Laurentiis de lancer les grandes manœuvres pour Edinson Cavani.