Mercato - Real Madrid : Deux options sérieuses pour cet indésirable de Zidane ?

Publié le 12 avril 2020 à 0h00 par A.C.

James Rodriguez, qui ne semble plus avoir sa place au Real Madrid, négocierait actuellement avec deux gros clubs européens.

Revenu à Madrid après son prêt au Bayern Munich, qui n'a pas décidé de le garder, James Rodriguez traverse une période compliquée au Real Madrid. Cette saison, il n’a en effet disputé que 13 rencontres toutes compétitions confondues, cumulant 650 minutes de jeu. Zinedine Zidane ne donc clairement pas sur lui et le Colombien pourrait même être poussé vers la sortie, afin d’accueillir Harry Kane ou encore Paul Pogba.

La Juventus ou Manchester United pour James Rodriguez