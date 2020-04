Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme coup de gueule sur les intentions du Barça avec Neymar !

Publié le 11 avril 2020 à 19h15 par T.M.

Alors que le FC Barcelone cherche à faire revenir Neymar, Gerard Lopez, ancien du club catalan, ne comprend clairement pas cette position.

Cet été, le divorce pourrait bien être prononcé entre Neymar et le PSG. Retenu par Leonardo l’été dernier, malgré ses envies de retrouver le FC Barcelone, le Brésilien était ainsi reparti pour une 3ème saison au Parc des Princes. Néanmoins, les envies d’ailleurs seraient toujours là pour Neymar, et cette fois, Leonardo pourrait bien ouvrir la porte. De quoi laisser une chance au Barça, qui aurait toujours pour priorité de rapatrier le joueur de 28 ans au Camp Nou. Un choix qui ne fait toutefois pas l’unanimité en Catalogne.

Neymar ne fait pas l’unanimité