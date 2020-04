Foot - PSG

PSG - Polémique : Neymar avait tout prévu pour se venger d’Haaland !

Publié le 11 avril 2020 à 13h45 par T.M.

Après la victoire au match aller, les joueurs du Borussia Dortmund avaient quelque peu chambré le PSG. Ce que n’a pas apprécié Neymar, qui avait prévu de répondre à sa manière.

Au final, c’est donc le PSG qui est sorti vainqueur de son duel avec le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Mais que cela aura été chaud. Au match aller, Erling Braut Haaland avait totalement éteint les Parisiens, qui se sont bien repris au match retour, portés notamment par un grand Neymar. Pour ce match, le Brésilien était d’ailleurs remonté, notamment suite aux provocations des joueurs du Borussia Dortmund. Buteur, Neymar avait notamment Haaland dans le viseur, et il ne s’est pas fait prier pour se venger en imitant sa célébration « façon yoga », de même que tous les autres joueurs du PSG.

« Il répond toujours aux provocations »