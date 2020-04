Foot - PSG

PSG - Clash : Luis Fernandez revient sur sa sortie fracassant sur Thomas Tuchel !

Publié le 9 avril 2020 à 3h45 par A.M.

Alors qu'il avait déclenché une petite polémique en annonçant que Thomas Tuchel était « le pire coach depuis l'arrivée du Qatar », Luis Fernandez est revenu sur ses propos.

« Si l'on regarde les résultats de la saison dernière, Tuchel est le pire coach depuis l'arrivée du Qatar. Il est toujours loin du niveau de Jürgen Klopp, Pep Guardiola ou Carlo Ancelotti. L’élimination contre Manchester United a laissé des traces. On verra contre Dortmund si ce traumatisme est surmontable ». Il y a quelques semaines, Luis Fernandez donnait son avis sur Thomas Tuchel, et il n'était pas tendre. La légende du PSG estimait en effet que le technicien allemand était le plus mauvais entraîneur de l'ère QSI entamée en 2011 avec Antoine Kombouaré sur le banc, puis Carlo Ancelotti, Laurent Blanc et Unai Emery, avant donc Thomas Tuchel. Toutefois, Luis Fernandez est revenu sur sa déclaration et clarifie ses propos.

«Tuchel est celui dont j’attends le plus car aucun autre n’a eu autant d’atouts»