PSG : Kehrer affiche un souhait fort pour la fin de saison

Publié le 8 avril 2020 à 20h07 par La rédaction

Rentré en Allemagne durant la durée du confinement imposé en France, Thilo Kehrer s'est prononcé sur la fin de saison et annonce sa volonté d'aller au bout en Ligue des Champions.