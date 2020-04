Foot - PSG

PSG : Coronavirus, crise… Quand Caïazzo s’enflamme pour Al-Khelaïfi !

Publié le 7 avril 2020 à 0h45 par J.-G.D.

Président du conseil de surveillance de l’ASSE, Bernard Caïazzo évoque le rôle important de Nasser Al-Khelaïfi, homme fort du PSG, dans la défense des clubs après les pertes financières provoquées par le coronavirus.

Dans l’attente d’une reprise de la Ligue 1, les clubs de l’Elite doivent composer sans rentrée d’argent, eux qui pourraient faire appel aux banques pour combler ce manque à gagner. Pire, Canal+ , diffuseur historique du Championnat de France, ainsi que BeIn Sports refusent de payer les droits télés suite à cette suspension causée par le coronavirus. Mais Nasser Al-Khelaïfi a pris les choses en main. Le président du PSG peut également compter sur les louanges de Bernard Caïazzo, dirigeant de l' ASSE , via Le Parisien .

« Al-Khelaïfi fait preuve de courage pour défendre le foot français »