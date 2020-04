Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar n'a toujours pas convaincu Daniel Riolo...

Publié le 9 avril 2020 à 4h15 par A.M.

Invité à commenter l'évolution de Neymar depuis son arrivée au PSG durant l'été 2017, Daniel Riolo assure qu'il en attend encore plus de la star brésilienne, notamment concernant son engagement au quotidien avec le club de la capitale.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain durant l'été 2017, Neymar a essuyé de nombreuses critiques. Il faut dire qu'en déboursant 222M€, le PSG attendait du Brésilien qu'il lui fasse passer un cap notamment sur la scène européenne, ce qui n'a pas encore été le cas. En revanche, il a bien réclamé son départ l'été dernier afin de retourner au FC Barcelone. Toutefois, son implication semble plus importante aujourd'hui comme en témoigne son comportement durant la double confrontation face au Borussia Dortmund. Décisif en inscrivant deux buts cruciaux, l'international auriverde a également semblé pleinement investi à l'image de son immense joie à l'issue de la rencontre. Une évolution soulignée par Daniel Riolo qui assure toutefois en attendre encore plus.

«Je ne me mets pas encore à genoux devant lui»