Mercato - Real Madrid : Zidane aurait du souci à se faire pour cette piste française !

Publié le 11 avril 2020 à 22h30 par La rédaction

Sur les tablettes de nombreux clubs dont le Real Madrid, Dayot Upamecano pourrait finalement faire faux bond aux Merengue tant les prétendants sont nombreux.

Après une saison complètement aboutie du côté du RB Leipzig, Dayot Upamecano a logiquement attiré l’intérêt de nombreux cadors européens. Le défenseur central avait d’ailleurs évoqué son avenir lors d’une interview où il avait expliqué qu’il prendrait « la bonne décision » à la fin de la saison. Si le Français est pisté par le Real Madrid, de nombreux clubs n’auraient pas attendu juin prochain pour passer à l’action !

Les concurrents ne manquent pas !