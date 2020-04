Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un prix largement revu à la baisse pour Eduardo Camavinga ?

Publié le 11 avril 2020 à 11h00 par T.M.

Alors qu’Eduardo Camavinga apparaîtrait comme la grande priorité du Real Madrid, les Merengue pourraient rafler la mise pour un prix largement abordable.

En seulement quelques mois, Eduardo Camavinga a explosé aux yeux de tous sous le maillot de Rennes. Un prodige qui ne devrait pas rester très longtemps en Bretagne. En effet, le milieu de terrain a tapé dans l’oeil des plus grands clubs européens et en particulier le Real Madrid. A la recherche du successeur de Casemiro dans l’entrejeu, les Merengue auraient fait de Camavinga une de leurs priorités. Néanmoins, convaincre Rennes pourrait s’annoncer compliqué, surtout que les enchères pourraient s’envoler. Néanmoins, en Espagne, on le voit d’une autre manière.

Un transfert à seulement 45M€ ?