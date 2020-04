Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo et Zidane au coude à coude pour un champion du monde !

Publié le 11 avril 2020 à 6h45 par Th.B.

Chelsea prendrait en considération l’option de vendre N’Golo Kanté cet été si une belle offre se présentait alors que le PSG et le Real Madrid auraient des vues sur le champion du monde tricolore.

Arrivé à Chelsea à l’été 2016, juste après avoir pris part au sacre de Leicester City en Premier League, N’Golo Kanté serait susceptible de quitter le club londonien à l’intersaison. En effet, l’état physique du milieu de terrain commencerait à poser problème en interne, et alors qu’il est contractuellement lié jusqu’en juin 2023 aux Blues , les dirigeants du club seraient prêts à le vendre cet été, à condition qu’une belle proposition de transfert lui soit soumise. C’est du moins l’information exclusive de 90Min . Et en s’appuyant sur des sources proches du dossier, le média britannique évoque l’intérêt de deux cadors européens pour Kanté.

Chelsea ouvre la porte au départ de Kanté, le PSG et le Real sur les rangs

En effet, le Real Madrid voudrait injecter du sang neuf cet été et aimerait mettre en place un recrutement français. En ce sens, Kylian Mbappé, Paul Pogba et donc N’Golo Kanté seraient des pistes concrètes du Real Madrid qui aurait cependant fort à faire pour le milieu de Chelsea. Le PSG, qui aurait déjà tenté sa chance par le passé avec l’international français, préparerait une offre sérieuse si Chelsea faisait savoir que son intention de le vendre était bien d’actualité. Un bras de fer entre Zinedine Zidane et Leonardo aurait de fortes chances d’avoir lieu pour Kanté.