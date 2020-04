Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un attaquant du Real Madrid en approche ? La réponse !

Publié le 11 avril 2020 à 3h45 par A.M.

En quête de renforts offensifs cet été, l'Olympique de Marseille va devoir ruser en tentant par exemple des prêts. Dans cette optique, Mariano Diaz pourrait avoir le profil parfait, mais son salaire pose problème.

Cet été, l'Olympique de Marseille va devoir se montrer ingénieux pour se renforcer. En effet, contraint de vendre pour équilibrer ses comptes avant de recruter, le club phocéen devra privilégier les pistes peu onéreuses ou se tourner vers le marché des prêts comme le suggérait récemment Mohamed Bouhafsi. « Le marché des prêts est sous côté en France, on l'utilise mal. Cela peut être une très bonne idée pour renforcer l'équipe à très court terme, pour la Champions League, par exemple. Je pense à un dossier comme celui de Mariano Diaz qui pourrait être très intéressant, car il va partir du Real. Il faut prendre des risques en ciblant ce type de joueur », confiait le journaliste de RMC Sport au Phocéen ces derniers jours.

Mariano Diaz, c'est impossible