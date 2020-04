Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Florian Thauvin va jouer un drôle de tour à Frank McCourt !

Publié le 11 avril 2020 à 3h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Florian Thauvin pourrait bien décider d'aller au bout de son bail et ainsi partir libre. Une décision qui pourrait compromettre les plans de l'OM qui toujours autant besoin de vendre.

La situation de Florian Thauvin à l'Olympique de Marseille commence devenir problématique. D'une part, le club phocéen ne pourra probablement pas prolonger le contrat du Champion du monde qui prend fin en 2021 à cause de son importante masse salariale, mais surtout une vente cet été parait compromise, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Florian Thauvin a laissé un mauvais souvenir en Premier League où son passage à Newcastle s'était soldé par un échec monumental. Par conséquent, cela lui ferme les portes du marché anglais qui pourtant le plus riche. Et en dehors de l'Angleterre, l'ancien Bastiais n'est pas non plus très convoité. Valence s'était positionné l'été dernier, mais c'est tout. La concurrence ne fera donc pas grimper les enchères de l'international français qui revient en plus d'une grave blessure à la cheville. L'option la plus probable serait donc que Florian Thauvin reste à l'OM et parte libre dans un an à l'issue de son contrat, comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité. Une hypothèse qui prend encore plus d'ampleur avec le report de l'Euro à l'été 2021.

Thauvin pourrait bien partir libre