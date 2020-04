Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cela avancerait pour la prolongation de Lionel Messi !

Publié le 10 avril 2020 à 15h30 par T.M.

Ces derniers jours, cela a énormément parlé autour de l’avenir de Lionel Messi. Néanmoins, c’est bien du côté du FC Barcelone que La Pulga pourrait continuer à évoluer.

Se dirige-t-on vers un divorce entre Lionel Messi et le FC Barcelone ? Les craintes sont de plus en plus grandes, d’autant plus que l’Argentin dispose d’une clause dans son contrat lui permettant de partir l’été prochain, bien qu’il soit lié jusqu’en 2021. Et tout s’est accéléré ces dernières heures, avec notamment l’annonce de discussions avec l’Inter Milan. Messi prendra-t-il la direction de l’Italie ? Sur Instagram, La Pulga a dénoncé ces « fake news ». Une sortie qui devrait rassurer le Barça, au moment où les négociations continuent pour une prolongation.

Un nouveau contrat jusqu’en 2023 ?