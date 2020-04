Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez prend position pour l’avenir de Maxime Lopez !

Publié le 10 avril 2020 à 12h00 par T.M.

Du côté du FC Séville, on évoque de plus en plus une arrivée de Maxime Lopez. Un sujet à propos duquel Alvaro Gonzalez, coéquipier du Français à l’OM, s’est confié.

Sous contrat jusqu’en 2021, Maxime Lopez pourrait ne pas continuer du côté de l’OM. Ces dernières semaines, cela a énormément bougé pour l’avenir du joueur d’André Villas-Boas. En effet, les prétendants se sont multipliés à l’instar de Naples, Tottenham ou West Ham. Néanmoins, un favori se dégagerait avec le FC Séville. Intéressé de longue date, Monchi serait décidé à attirer Lopez en Andalousie, où on ne cesse d’évoquer ce dossier. Ce vendredi, Estadio Deportivo en a d’ailleurs remis une couche.

L’OM a besoin de Maxime Lopez !