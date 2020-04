Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de froid pour l'arrivée de Layvin Kurzawa au Barça ?

Publié le 10 avril 2020 à 11h15 par H.G.

En fin de contrat au PSG, Layvin Kurzawa a dernièrement été annoncé dans le viseur du FC Barcelone, qui chercherait à se renforcer coté gauche. Cependant, l’hypothèse de son arrivée en Catalogne serait pour l’heure utopique.

Arrivé au PSG à l’été 2015 en provenance de l’AS Monaco, Layvin Kurzawa devrait selon toute vraisemblance quitter le club de la capitale au terme de son contrat à la fin de la saison. Auteur de performances correctes avant l’interruption de toutes les compétitions en raison de la pandémie de Covid-19, le natif de Fréjus a malheureusement été trop inconstant et fragile physiquement au long de son aventure parisienne pour que le PSG ait envie de le prolonger. Par conséquent, l’international français de 27 ans sera libre de s’engager où il le souhaite l’été prochain, et il ne manquerait pas de prétendants. Layvin Kurzawa a en effet été annoncé dernièrement du côté de l’Angleterre où Arsenal le suivrait, tandis que son nom a été évoqué du côté du FC Barcelone ces derniers jours. Cependant, cette piste ne devrait pas aller plus loin d’après les dernières informations venues de Catalogne.

Pas de place pour Kurzawa au FC Barcelone !