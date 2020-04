Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un prix «symbolique» fixé pour Lionel Messi ?

Publié le 10 avril 2020 à 11h00 par A.D.

Ces derniers jours, l'avenir de Lionel Messi a été plus que jamais remis en question. Alors que La Pulga est annoncée avec insistance du côté de l'Inter, le Barça serait prêt à la laisser filer contre un chèque d'environ 100M€.

Alors que son avenir serait de plus en plus incertain, Lionel Messi pourrait bientôt poser ses valises à Milan ou à Rosario. En effet, le nom de Lionel Messi est associé à l'Inter et aux Newell's Old Boys depuis déjà plusieurs jours. Des rumeurs qui n'ont pas manqué de faire réagir le principal intéressé. En story Instagram , le capitaine du FC Barcelone a tenu à dénoncer toutes les «fake news» le concernant, que ce soit son possible retour aux Newell's Old Boys ou son présumé départ vers l'Inter. Malgré tout, Tuttosport reste convaincu qu'un transfert, et en particulier chez les Nerazzurri , est envisageable pour Lionel Messi.

Un transfert à 100M€ pour Lionel Messi ?