Mercato - Barcelone : La sortie fracassante de Messi sur son avenir !

Publié le 9 avril 2020 à 20h30 par B.C. mis à jour le 9 avril 2020 à 20h34

Depuis quelques jours, l'avenir de Lionel Messi est au cœur de l'actualité. Un départ de l'Argentin vers l'Inter Milan ou les Newell's Old Boys est évoqué avec insistance. La star du FC Barcelone a donc décidé de sortir du silence.

Star du FC Barcelone depuis son éclosion, Lionel Messi finira-t-il sa carrière en Catalogne ? Cela semblait inéluctable il y a quelques années, mais un départ serait aujourd'hui une vraie possibilité. Il y a peu, l'ancien président de l'Inter Milan Massimo Moratti a évoqué une arrivée de La Pulga chez les Nerazzurri : « Messi à l'Inter n'est pas un rêve interdit, la situation actuelle change tout ! ». En effet, d'après plusieurs médias transalpins, l'Inter serait capable de financer une opération de cette envergure. Et la télévision argentine en a rajouté une couche il y a quelques heures en assurant que le club milanais était proche d'entamer des négociations avec Lionel Messi, au même titre que les Newell's Old Boys, club formateur de la star barcelonaise. Face à ces rumeurs, le sextuple Ballon d'Or a décidé de mettre les choses au clair.

Messi dénonce les « fake news »

Dans sa story Instagram , Lionel Messi a dénoncé les « fake news » sorties récemment à son sujet, assurant que tout cela était faux. « Ce que ce média a dit sur les Newell's il y a quelques semaines était également faux. Heureusement que personne ne les croit », a lâché la star du FC Barcelone à travers une capture d'écran d'un tweet de TNT Sports , évoquant son arrivée à l'Inter et le financement de la caution de Ronaldinho pour le libérer, l'ancien du Barça ayant été emprisonné au Paraguay durant plus d'un mois et désormais assigné à résidence dans le pays.