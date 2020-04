Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vidal aurait une idée bien précise pour son avenir !

Publié le 9 avril 2020 à 18h30 par Th.B.

Approché par deux formations du championnat chinois, Arturo Vidal aurait repoussé lesdits intérêts et n’aurait qu’une destination en tête s’il venait à quitter le FC Barcelone à l’intersaison.

Arturo Vidal ne fait clairement plus l’unanimité au FC Barcelone, en atteste son temps de jeu qui a bien diminué depuis le transfert de Frenkie de Jong et l’émergence d’Arthur Melo. Un transfert était évoqué lors du mercato hivernal et aurait de fortes chances de se réaliser à l’intersaison. Cependant, disposant d’un contrat avec le FC Barcelone n’expirant qu’en juin 2021, Vidal ne compterait pas quitter le Barça pour n’importe quelle destination.

Vidal aurait recalé deux offres chinoises