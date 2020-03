Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a trouvé la solution pour débloquer un gros dossier !

Publié le 28 mars 2020 à 10h00 par A.M.

Priorité du FC Barcelone en vue de cet été, Lautaro Martinez semble plus proche que jamais de la Catalogne. Le Barça aurait même trouvé la solution pour boucler le deal avec l'Inter Milan.

En vue de la saison prochaine, l'objectif du FC Barcelone est très clair : renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, deux noms reviennent avec insistance à savoir ceux de Neymar et de Lautaro Martinez. Toutefois, il parait très improbable que le Barça arrive à boucler ces deux dossiers qui, cumulés, devraient avoisiner les 300M€. Un montant inenvisageable pour le club catalan, d'autant plus dans la période actuelle durant laquelle les clubs souffrent économiquement de la crise sanitaire liée au Covid-19. Par conséquent, le club blaugrana semble avoir tranché puisque Lautaro Martinez se rapproche de la Catalogne. Selon Sport , il aurait même d'ores et déjà donné son accord pour rejoindre Barcelone.

Vidal utilisé dans le deal pour Lautaro ?