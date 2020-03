Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola prêt à relancer le dossier Lautaro Martinez !

Publié le 28 mars 2020 à 8h30 par A.C.

Pep Guardiola, coach de Manchester City, a bien l’intention de berner son ancien club du FC Barcelone pour Lautaro Martinez.

Lionel Messi veut Lautaro Martinez au FC Barcelone et les dirigeants du club semblent déterminés à satisfaire la demande de leur star. Des discussions seraient en effet encore avec l’Inter autour du jeune attaquant de 22 ans. Le Barça ne souhaite pas payer les 111M€ de sa clause de départ et dons, aurait commencé à monter une grosse opération avec le club lombard. Cette opération pourrait avoir une valeur totale de 150M€ et impliquer plusieurs joueurs, comme Philippe Coutinho, Arturo Vidal ou Arthur Melo.

Guardiola veut Lautaro Martinez pour remplacer Aguero