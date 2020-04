Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un échange entre Neymar et Griezmann ? La réponse !

Publié le 9 avril 2020 à 11h45 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone envisagerait sérieusement de sacrifier Antoine Griezmann pour rapatrier Neymar, dans l’esprit des dirigeants du PSG et du Barça, un deal ne pourrait pas se faire compte tenu de la situation économique actuelle.

Ces derniers temps, Antoine Griezmann est annoncé avec insistance sur le départ chez la presse espagnole. SPORT révélait d’ailleurs dernièrement que trois options se présenteraient au champion du monde tricolore, à savoir un transfert sec, un échange avec le PSG pour Neymar ou bien de rester au FC Barcelone en ultime recours. Ainsi, la possibilité qu’il fasse partie intégrante de l’opération Neymar, le Barça souhaitant trouver un accord avec le PSG pour acter son retour en Catalogne, n’est pas une option à écarter. Néanmoins, une telle opération serait utopique par les temps qui courent.

Un tel échange impossible à cause du Coronavirus ?