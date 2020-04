Foot - Mercato

Mercato : Un retour en Ligue 1 ? La réponse de Veretout

Publié le 10 avril 2020 à 8h40 par T.M.

Aujourd’hui très heureux du côté de l’Italie et de l’AS Rome, Jordan Veretout n’a pas vraiment la tête à un retour en Ligue 1.