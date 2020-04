Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dénouement du feuilleton Neymar déjà connu ?

Publié le 10 avril 2020 à 6h45 par Th.B.

Le FC Barcelone chercherait à témoigner du retour de Neymar. Cependant, compte tenu de la réalité économique actuelle, une arrivée de l’attaquant du PSG au Barça qui souhaiterait échanger Antoine Griezmann pour parvenir à ses fins ne pourrait pas avoir lieu.

Alors que le monde du football est à l’arrêt à cause de la pandémie du Coronavirus, les directions des différents clubs prépareraient déjà le mercato estival qui s’annonce très particulier, voire fermé. En effet, la suspension des compétitions a un contrecoup financier terrible sur l’économie des clubs et de grosses opérations ne devraient pas avoir lieu cet été, dont l’échange tant évoqué ces derniers temps entre le PSG et le FC Barcelone pour Neymar et Antoine Griezmann.

Un échange Griezmann - Neymar pas d’actualité

D’après les informations récoltées auprès des directions du FC Barcelone et du PSG par Guillem Balague, le grand retour de Neymar au club culé ne se dessinerait pas pour le mercato estival à venir. En effet, la situation financière des clubs ne permettrait pas de réaliser des deals de cet acabit et l’avenir de Neymar semblerait s’écrire du côté du PSG, du moins pour la saison prochaine.