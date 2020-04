Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Jadon Sancho dicté par Kylian Mbappé ?

Publié le 9 avril 2020 à 22h45 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG, Jadon Sancho privilégierait un départ vers la Liga. Cependant, le Real Madrid ne se positionnerait pas sur ce dossier, n’ayant d’yeux que pour Mbappé.

Ces derniers temps, Manchester United et Chelsea étaient annoncés comme les deux clubs les aptes à s’attacher les services de Jadon Sancho cet été. En effet, les deux pensionnaires de Premier League devraient être les moins touchés par la crise financière liée à la pandémie du Coronavirus. Cependant, dans l’entourage de Jadon Sancho, on privilégierait un transfert en Liga avec comme destinations préférentielles le FC Barcelone et le Real Madrid. Le PSG semblerait donc bien mal embarqué dans cette opération dans laquelle Kylian Mbappé jouerait un rôle plus ou moins important.

Priorité du Real Madrid, Kylian Mbappé barrerait la route à Sancho