Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Sancho prendrait un énorme tournant !

Publié le 9 avril 2020 à 12h45 par Th.B.

Le PSG suivrait les traces de Jadon Sancho dans le cadre du mercato estival. Cependant, à cause des difficultés financières des différents clubs liées au Coronavirus, l’Anglais aurait de fortes chances de ne pas quitter le Borussia Dortmund cet été. Explications.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Jadon Sancho est annoncé sur le départ dès cet été. En effet, les plus grands clubs anglais semblent être prêts à lancer une offensive auprès des dirigeants du Borussia Dortmund. Manchester United et Chelsea seraient les deux destinations les plus probables pour l’international anglais, bien que le PSG serait également dans le coup. Cependant, la crise sanitaire liée à l’épidémie du Coronavirus et ayant engendré la suspension des compétitions compliquerait cette opération. En effet, les clubs sont désormais confrontés à de grosses difficultés financières qui auraient une incidence sur le prochain mercato.

Jadon Sancho resterait à Dortmund, si…