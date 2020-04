Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un favori se dégagerait pour Sandro Tonali !

Publié le 9 avril 2020 à 12h15 par La rédaction

Le dossier Sandro Tonali pourrait rapidement prendre une toute nouvelle tournure. Alors que le prodige de Brescia est dans le visuer du PSG, le milieu de terrain pourrait bien opter pour une autre destination.

Le prochain mercato du PSG risque d’être très mouvementé. Leonardo multiplierait les pistes pour renforcer l'effectif parisien, regardant notamment du côté de l'Italie. Et l'un de ses joueurs préférés se nommerait Sandro Tonali (Brescia). Le directeur sportif du PSG aurait fait du milieu italien une priorité. Toutefois, les concurrents ne manqueraient pas. Après les intérêts dangereux de l’Inter Milan et de la Juventus, un autre club italien aurait fait de Tonali une priorité. Pas de chance pour Leonardo, ce serait le gros coup de cœur du joueur de Brescia...

Tonali décidé de rejoindre le Milan AC ?