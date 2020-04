Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Une année sabbatique pour Tuchel ? C’est tout le contraire !

Publié le 9 avril 2020 à 8h45 par Alexis Bernard

Dans son édition du 8 avril, le journal L’Equipe évoque la possibilité de voir Thomas Tuchel quitter ses fonctions au PSG et de prendre une année sabbatique. La réalité semble pourtant être très différente de ce scénario…

L’avenir de Thomas Tuchel est un sujet chaud du côté du PSG. Pour l’heure, son contrat prévoit qu’il soit en poste jusqu’au mois de juin 2021. Mais en fonction des performances de son équipe en Ligue des Champions (si elle reprend), il n’est pas impossible de voir l’Allemand remercié avant l’été. Et dans son édition du 8 avril, L’Equipe évoque un scénario étonnant. Celui dans lequel Thomas Tuchel se dirigerait vers une année sabbatique s’il venait à être débarqué du PSG…

Tuchel a déjà des propositions

Selon nos informations, ce scénario est très peu probable. Tout simplement parce que Thomas Tuchel a déjà des propositions très concrètes, loin du PSG. Courtisé par le Bayern Munich pendant plusieurs mois, le technicien allemand a repoussé la proposition bavaroise. Mais il dispose d’autres contacts, tout aussi intenses… Et selon nos sources, un projet aurait particulièrement retenu son attention. Au point de le convaincre d’un départ cet été ? Impossible de l’affirmer. Mais ce qui est certain, c’est que Thomas Tuchel a très peu de chance de rester à la maison la saison prochaine. Et que l’idée d’une année sabbatique n’est absolument pas dans ses plans.