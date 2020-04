Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi jouerait un rôle primordial dans le feuilleton Messi !

Publié le 9 avril 2020 à 22h30 par Th.B.

Commençant à être particulièrement irrité par l’attitude des dirigeants du FC Barcelone, Lionel Messi pourrait plier bagage. L’Argentin devrait cependant rester en Catalogne si Xavi Hernandez s’asseyait sur le banc blaugrana.

« En conséquence, nous sommes surpris qu'à l'intérieur même du club, certains essaient de braquer les projecteurs sur nous et essaient de nous mettre la pression afin que nous fassions une chose que nous avons toujours eu l'intention de faire » . Dans un communiqué posté sur Instagram , Lionel Messi ne cachait pas son mécontentement le 30 mars quant à l’attitude des dirigeants du FC Barcelone concernant la baisse des salaires à cause de la crise économique liée à la pandémie du Coronavirus. Cette polémique était la dernière en date après celle liée à l3 Ventures et son accrochage avec Éric Abidal à la suite des propos accusateurs du secrétaire technique en février dernier envers les joueurs qui avaient selon lui une part de responsabilité dans le licenciement d’Ernesto Valverde. Et si tous ces épisodes scellaient l’avenir de Messi ?

Messi certain de continuer au Barça si Xavi débarquait ?