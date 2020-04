Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar aurait un immense rôle à jouer à Barcelone !

Publié le 9 avril 2020 à 19h45 par Th.B.

Le FC Barcelone devrait préparer l’après-Lionel Messi selon Mazinho qui estime que Neymar serait le seul joueur capable de lui succéder. Encore faudrait-il que le PSG vende sa star.

Ce n’est plus un secret pour personne désormais. Ces dernières semaines, le FC Barcelone aurait enclenché l’opération Neymar et ne se cache plus publiquement de son intérêt pour le Brésilien, que ce soit Josep Maria Bartomeu ou encore Lionel Messi. Le PSG accepterait de laisser partir Neymar contre un chèque de 150M€. Et d’après Mazinho, Neymar devrait prendre la décision de revenir au FC Barcelone pour succéder à terme à Lionel Messi.

« C’est l’héritier naturel de Messi, il n’y a personne d’autre pour remplacer Messi »