Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bartomeu aurait trouvé un plan B colossal dans l’opération Neymar !

Publié le 9 avril 2020 à 16h15 par Th.B.

Sachant que l’opération Neymar pourrait s’avérer trop onéreuse, le FC Barcelone prendrait en considération l’option Jadon Sancho. Un intérêt qui serait réciproque alors que le PSG suivrait également l’international anglais.

Cela fait désormais de longues semaines que le FC Barcelone travaillerait sur le retour de Neymar. Cependant, la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus est passée par là et la suspension des compétitions a entraîné une crise financière dans les clubs. Mundo Deportivo annonce alors ce jeudi, de sources provenant du PSG, qu’un départ de Neymar aurait peu de chances de se réaliser. Et pour parvenir à signer un joueur au rayonnement médiatique et talent conséquent, le FC Barcelone pourrait bien se lancer sur les traces d’une piste estivale du PSG, en la personne de Jadon Sancho.

Jason Sancho et le FC Barcelone, un intérêt réciproque ?