Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Klopp pour chambouler les plans de Zidane avec ce talent de Ligue 1 ?

Publié le 9 avril 2020 à 16h00 par Th.B.

Comme on vous le révélait en exclusivité en ce début de mois d’avril, le profil de Boubakary Soumaré plaît à Zinedine Zidane. Le Real Madrid devrait être confronté à la concurrence de Liverpool dans cette opération.

Alors qu’il dispose d’un statut de titulaire régulier avec le LOSC cette saison, Boubakary Soumaré attirerait l’attention des plus grands clubs européens. Le 3 avril dernier, le 10 Sport vous révélait en exclusivité que Zinedine Zidane suit avec attention les évolutions des dossiers Eduardo Camavinga et Boubakary Soumaré. Le 8 avril, on vous dévoilait également en exclusivité que José Mourinho a coché le nom du milieu de terrain de 21 ans. Cependant, le Real Madrid et Tottenham ne seraient pas les uniques clubs intéressés par le profil du milieu du LOSC.

Liverpool aurait approché le clan Boubakary Soumaré !