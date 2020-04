Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato - LOSC : Il fait partie des priorités de Mourinho !

Publié le 8 avril 2020 à 20h00 par Alexis Bernard

Observateur attentif et privilégié du LOSC lorsqu’il n’était pas en exercice, José Mourinho reste un entraîneur très intéressé par les talents de Luis Campos. A commencer par le gardien de but des Dogues…

Sans club, José Mourinho a profité de son temps libre pour écumer l’Europe et rendre visite à ses amis. Luis Campos, le responsable du recrutement du LOSC, en fait partie. Et le Special One a honoré le stade Pierre Mauroy de sa présence à plusieurs reprises ces derniers mois. C’était avant de reprendre Tottenham et ses yeux se sont arrêtés sur plusieurs talents de Christophe Galtier. Jonathan Ikoné, Boubakary Soumaré, Victor Osimhen mais également un certain Mike Maignan…

Mourinho le veut vraiment