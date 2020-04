Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n'a pas corrigé ce gros problème de l'ère QSI...

Publié le 10 avril 2020 à 3h15 par A.M.

Depuis plusieurs années, le Paris Saint-Germain est confronté à la fuite de plusieurs de ses jeunes joueurs. Un problème pour le club de la capitale qui voit de grands espoirs exploser dans d'autres clubs. Et visiblement, Leonardo peine à régler ce problème.

De Kinglsey Coman à Moussa Dembélé en passant par Dan-Axel Zagadou et bien d'autres, le Paris Saint-Germain a laissé filer plusieurs de ses grands talents avec qu'ils ne signent leur premier contrat professionnel avec leur club formateur. Il faut dire que le club de la capitale semble avoir du mal à jongler entre sa stratégie concernant le recrutement de stars à coup de dizaines de millions d'euros, et l'intégration des jeunes joueurs du centre de formation. Aujourd'hui, Presnel Kimpembe et Colin Dagba se sont fait une place dans l'effectif du PSG, mais ils sont peu à avoir cette opportunité. Et l'été dernier, ceux qui l'ont eu ont finalement été vendus par Leonardo afin d'équilibrer les comptes parisiens. Christopher Nkunku (RB Leipzig), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) ou encore Timothy Weah (LOSC) ont ainsi été cédés tandis que la gestion du cas Adrien Rabiot a laissé des traces.

Le PSG en danger pour ses jeunes

Dans ces conditions, difficile de faire de se montrer convaincant face aux jeunes parisiens. Et pourtant, le centre de formation du PSG regorge de grands talents, dont deux qui font beaucoup parler d'eux : Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. Alors qu'ils n'ont toujours pas signé leur premier contrat professionnel, la situation semble de plus en plus délicate. Le premier est régulièrement annoncé proche de s'engager avec l'une des équipes de Red Bull, Salzbourg ou Leipzig, malgré ses nombreuses apparitions sous les ordres de Thomas Tuchel cette saison, tandis que pour le second, l'optimisme était de mise ces derniers mois, mais la situation se serait inversée. Comme révélé par Abdellah Boulma, Adil Aouchiche commence à avoir des doutes concernant sa place au sein du projet du PSG et serait suivi de près en Ligue 1 notamment par le LOSC. Les Girondins de Bordeaux et le Stade Rennais sont également sur les rangs comme Le 10 Sport vous l'avait révélé. Quoi qu'il en soit, si le PSG venait à perdre Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, ce serait une énorme désillusion. Il serait temps que le PSG apprenne de ses erreurs...