Mercato - PSG : Leonardo va devoir faire une croix sur Paulo Dybala...

Publié le 9 avril 2020 à 14h15 par La rédaction

Du côté du PSG, Leonardo n'aurait toujours pas abdiqué pour Paulo Dybala. Problème, l’Argentin devrait toutefois rester plus longtemps à la Juventus...

Malgré la crise financière que traverse le monde du football causée par la propagation du coronavirus, Leonardo souhaiterait frapper fort lors du prochain mercato. Le directeur sportif du PSG aurait décidé de se positionner sur plusieurs dossiers chauds pour renforcer l'effectif parisien. Et l'une des pistes de longue date mènerait à Paulo Dybala. Auteur de 7 buts et 9 passes décisives avec la Juventus en championnat cette saison, l’attaquant argentin serait effectivement sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Néanmoins, un départ s'éloignerait de plus en plus pour Dybala...

Tout proche d’une prolongation ?