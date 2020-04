Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'aveu de cet ancien des Verts sur son départ !

Publié le 9 avril 2020 à 22h40 par J.-G.D.

Passé par l’ASSE pendant une saison (2016-2017), le tout en prêt, Jordan Veretout explique qu’il souhaitait à nouveau connaitre une expérience à l’étranger.