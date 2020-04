Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quelle serait la destination idéale pour Cavani ?

Publié le 10 avril 2020 à 8h00 par La rédaction

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani va probablement quitter le club de la capitale cet été. Le Matador ne manquera pas d'opportunités pour rebondir, et aura certainement à choisir entre un retour en Amérique du Sud ou tenter une dernière expérience en Europe. Mais quel serait le meilleur choix ?

Parmi les joueurs du Paris Saint-Germain annoncés sur le départ, Edinson Cavani fait beaucoup parler de lui. Il faut dire que le contrat du Matador prend fin à l'issue de la saison et il ne devrait pas prolonger son bail. Par conséquent, sept ans après son arrivée, l'ancien buteur de Naples va quitter le PSG dont il est devenu le meilleur buteur de son histoire. L'Uruguayen partira comme une légende du club de la capitale, mais sa future destination reste encore incertaine. Passé proche de rejoindre l'Atlético de Madrid cet hiver, Edinson Cavani pourrait bien être de nouveau dans le viseur d'un grand club européen. A moins qu'il ne décide de faire son grand retour en Amérique du Sud. Quoi qu'il en soit, le Matador va se retrouver au cœur d'un dilemme.

L'heure du retour en Amérique du Sud pour Cavani ?