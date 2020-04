Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette piste à 40M€ qui répond à l'intérêt d'Abidal

Publié le 10 avril 2020 à 11h30 par A.D.

Pour renforcer la défense du Barça, Eric Abidal songerait à recruter Luiz Felipe. Le pensionnaire de la Lazio s'est prononcé sur l'intérêt du FC Barcelone.

Lors du prochain mercato estival, Eric Abidal voudrait apporter du sang neuf à l'arrière garde de Quique Setién. Pour se faire, le secrétaire technique du FC Barcelone voudrait miser sur Luiz Felipe. Selon les informations du Corriere dello Sport , divulguées il y a quelques jours, la Lazio ne réclamerait pas moins de 40M€ pour laisser filer son crack brésilien de 23 ans cet été. Lors d'un entretien accordé à Globo Esporte , Luiz Felipe s'est prononcé sur l'intérêt du Barça.

Luiz Felipe flatté par l'intérêt du Barça, mais...