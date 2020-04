Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme sortie sur une piste improbable pour l'avenir de Neymar

Publié le 10 avril 2020 à 14h15 par H.G.

Alors que Neymar a reçu un appel du pied de la part de Gabriel Barbosa pour retourner au Brésil et rejoindre Flamengo, le président du club brésilien a expliqué que cette hypothèse était très difficilement réalisable.

L’avenir de Neymar agite de nouveaux le mercato ces dernières semaines. Près de trois ans après son arrivée au PSG, le Brésilien de 28 ans aurait de nouveau l’intention de quitter le club de la capitale pour retourner au FC Barcelone, chose qu’il souhaitait déjà faire l'été passé. Cependant, dans le contexte de la crise du Covid-19, l’opération ne sera pas des plus simples à mener à son terme. Ainsi, pour l’heure, il apparait peu probable que Neymar puisse quitter le PSG cet été. Parallèlement, une autre hypothèse s’est dernièrement dégagée pour l’avenir de l’ancien joueur de Santos : celle d’un retour au Brésil et d’une arrivée à Flamengo, où Gabriel Barbosa lui a clairement ouvert la porte en expliquant qu’il adorerait évoluer aux côtés de l’attaquant du PSG. Cependant, l’hypothèse que cela se réalise serait sans surprise assez faible comme l’a expliqué Rodolfo Landim, le président de l’écurie brésilienne.

« Tout ce que Flamengo dépense, c'est la moitié de Neymar »