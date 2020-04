Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Enorme bazar au Barça, un club en profite pour attaquer Messi !

Publié le 10 avril 2020 à 13h30 par La rédaction

Pendant que le FC Barcelone se décompose dans une guerre interne, l’Inter Milan semble vouloir tenter sa chance pour Lionel Messi.

C’est à première vue quelque chose d’impensable pour tout fan de football depuis des années. Pourtant, on en est plus proche que jamais : Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone très bientôt. Que ce soit pour la retraite, pour une dernière aventure en Argentine ou encore pour découvrir un nouveau championnat, un départ de Lionel Messi n’est pas à exclure, puisque le Barça est entré dans une véritable guerre interne qui est en train de détruire l’institution et le club. A l'Inter Milan, on s'en frotterait les mains et on pourrait passer à l’offensive assez rapidement pour l’international et capitaine argentin.

Le retour du duel Messi - Ronaldo ?

En effet, Lionel Messi pourrait bientôt recevoir une offre de la part des dirigeants de l’Inter Milan, alors que ce dernier est actuellement en train de négocier sa prolongation de contrat avec les FC Barcelone. Des négociations qui sont plus que compliquées, puisque le club ne peut actuellement pas accéder à ses demandes, qu’elles soient salariales ou concernant les transferts (un retour de Neymar par exemple). Si Messi décide de se tourner vers l’Inter, il pourrait enfin former le duo d’attaque que beaucoup d’observateurs attendent avec Lautaro Martinez, le Barça n’avançant que trop doucement dans ce dossier pour l’instant. Mais surtout : il retrouverait son « ennemi » de toujours, son rival, qui était parti à la Juventus il y a deux ans : Cristiano Ronaldo.