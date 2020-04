Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça en difficulté pour Willian… à cause de Neymar ?

Publié le 10 avril 2020 à 12h45 par H.G. mis à jour le 10 avril 2020 à 13h46

Alors que le PSG et le FC Barcelone seraient tout deux intéressés par la perspective de recruter Willian cet été, le club catalan pourrait avoir du mal à boucler le dossier en raison de l’intérêt qu’il porte à Neymar.

Willian pourrait être l’une des bonnes occasions à saisir l’été prochain sur le marché des transferts. En fin de contrat à Chelsea, le joueur des Blues âgé de 31 ans ne devrait pas prolonger son bail au sein du club londonien et pourra ainsi s’engager librement dans le club de son choix. Conscient de l’opportunité, le PSG de Leonardo a coché le nom du Brésilien dont il apprécie grandement la polyvalence, comme Le 10 Sport vous l’a révélé le 8 mars dernier. Cependant, le club de la capitale n’est pas le seul à suivre de près Willian dans la mesure où plusieurs écuries comme Arsenal et Manchester United le suivent, tout comme le FC Barcelone. Toutefois, pour le Barça, la tâche serait bien plus compliquée qu’il n’y parait à en croire les derniers échos venus d’Espagne.

Ça bloque pour Willian ?