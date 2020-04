Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ d'un buteur de Villas-Boas déjà acté ?

Publié le 10 avril 2020 à 1h45 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2021 à l'Olympique de Marseille, Valère Germain fera partie des joueurs qui ne seront pas retenus cet été. Son départ est plus que jamais envisagé, que ce soit lors du prochain mercato ou à la fin de son bail.

Cet été, l'Olympique de Marseille devrait faire partie des clubs les plus actifs sur le marché des transferts... dans le sens des départs. En grande difficulté financière, le club phocéen va devoir vendre afin de renflouer ses caisses. Épargné temporairement par le fair-play financier, dont les décisions sont reportées à cause de la crise du Covid-19, l'OM doit toutefois équilibrer ses comptes et cela passe par de nombreuses ventes. Aucun joueur ne semble intransférable, et l'OM sera à l'écoute de toutes les offres, à commencer pour les plus grandes valeurs marchandes de l'effectif, et surtout les joueurs dont le contrat prend fin en juin 2021. Maxime Lopez, Florian Thauvin et Valère Germain sont particulièrement concernés.

Valère Germain sur le départ