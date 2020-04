Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette légende du Barça qui envoie Kylian Mbappé... au Real Madrid !

Publié le 9 avril 2020 à 23h15 par J.-G.D.

Alors que le Real Madrid ferait de Kylian Mbappé une priorité, Rivaldo, ancienne gloire du FC Barcelone, valide le transfert de l'attaquant du PSG au sein du club merengue.

La presse italienne était formelle ces dernières heures. En effet, Florentino Pérez écarterait un possible retour de Cristiano Ronaldo, notamment pour des raisons salariales, afin de mieux se concentrer sur Kylian Mbappé. Le président du Real Madrid aurait un objectif : attirer la star du PSG dès cet été ou patienter jusqu'en 2021, à un an de la fin du contrat du buteur parisien. L’international tricolore pourrait donc devenir la nouvelle tête de gondole des Madrilènes, mais il faudra tout d'abord convaincre le PSG de lâcher sa star recrutée pour près de 180M€, bonus compris. A l'occasion de sa chronique sur Betfair ce jeudi, Rivaldo, ancien milieu de terrain du FC Barcelone (1997-2002), valide d'ailleurs une éventuelle arrivée de Mbappé au Real Madrid.

«Mbappé serait une bonne signature pour le Real Madrid»