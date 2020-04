Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse décision d'Al-Khelaïfi décisive pour l'avenir de Kylian Mbappé ?

Publié le 9 avril 2020 à 17h45 par H.G.

Pandémie de Covid-19 oblige, le PSG aurait décidé de travailler sur une baisse temporaire des salaires de ses joueurs tant que la situation n’est pas revenue à la normale. Une décision du club de la capitale qui agacerait au plus haut point Kylian Mbappé et le rapprocherait du Real Madrid.

Alors que la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a paralysé l’activité de la quasi totalité des clubs européens, une bonne partie d’entre-eux ont décidé de diminuer temporairement le salaire de leurs joueurs pour limiter leurs pertes financières. Cette décision a notamment été prise par de grands clubs comme le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, la Juventus, ou encore tout récemment le Real Madrid. Et le PSG devrait à son tour s’ajouter à cette liste puisque comme l’a annoncé Le Parisien , le club de la capitale discuterait avec ses joueurs pour une réduire de 50% de leurs émoluments. Cependant, cette décision prise par les dirigeants parisiens agacerait Kylian Mbappé à en croire les derniers échos venus d’Espagne.

Kylian Mbappé énervé par le fait de baisser son salaire ?