OM : Gasset en grand danger ?

Hugo Chirossel

Après avoir été tenu en échec par Toulouse et l’OGC Nice, l’OM finit sa semaine par la réception du RC Lens ce dimanche soir. Une rencontre importante pour les Olympiens, eux qui ne se sont plus imposés en championnat depuis le 10 mars dernier. En cas de carton jaune face aux Sang et Or, Jean-Louis Gasset pourrait en revanche devoir se passer de trois de ses cadres pour le prochain match.

Nommé entraîneur de l’OM le 20 février dernier, Jean-Louis Gasset a rarement pu avoir un groupe au complet à sa disposition. Marseille n’a pas été épargné par les blessures cette saison, mais pour la réception du RC Lens ce dimanche soir, le technicien français pourra en tout cas compter sur le retour d’Ismaïla Sarr.

OM : Coup de tonnerre à l'étranger, la succession de Gasset est relancée ! https://t.co/7jjF6W1hUH pic.twitter.com/P2U31uY3po — le10sport (@le10sport) April 28, 2024

Mbemba absent contre Lens

Ce ne sera en revanche pas le cas de Chancel Mbemba, touché au genou, mais qui pourrait tout de même tenir sa place face à l’Atalanta Bergame en Ligue Europa. Une absence préjudiciable pour l’OM et Jean-Louis Gasset, qui pourrait devoir se passer de trois de ses joueurs majeurs en cas de carton jaune ce dimanche contre le RC Lens.

Balerdi, Aubameyang et Kondogbia sous la menace d’une suspension