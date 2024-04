Surprise, le nouveau Dembélé est déjà au PSG

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Senny Mayulu monte en puissance au PSG. De plus en plus utilisé par Luis Enrique ces dernières semaines, le crack de 17 ans se distingue par sa capacité à jouer avec les deux pieds. Une qualité particulière qui rappelle un certain Ousmane Dembélé.

Formé au PSG, Senny Mayulu a été lancé dans le grand bain par Luis Enrique cette saison. De plus en plus performant quand le coach espagnol fait appel à lui, le crack de 17 ans voit son temps de jeu augmenter au fil des semaines.

«Il peut marquer et tirer des deux pieds»

Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique n'a pas tari d'éloges à l'égard de Senny Mayulu, dont il est un grand fan : « Senny est très clairement l’une des belles surprises cette saison. Si vous suivez les catégories de jeunes du club, vous savez qu’il possède un profil parfait pour mon modèle de jeu. Il peut jouer ailier ou à l’intérieur. Il possède une grande qualité technique et ne perd pas le ballon sous pression. Il peut marquer et tirer des deux pieds. Il est très similaire à Warren dans cet aspect du jeu et son poste. Je suis très content qu’il veuille poursuivre à Paris et renouveler son contrat. Je pense qu’il sera un joueur important dans le futur du club ».

Mayulu, le nouveau Dembélé du PSG ?