Le prochain patron du PSG est annoncé !

Surprise au Parc des Princes ce samedi. Avant le coup d'envoi de la rencontre entre PSG et Le Havre, Nasser Al-Khelaïfi s'est présenté sur la pelouse pour officialiser la prolongation de Warren Zaïre-Emery. Pour Rio Mavuba, le jeune milieu de terrain de 18 ans incarne le futur du club parisien. Peut-être même le présent.

Des images qui en rappellent d'autres. Ce samedi, Warren Zaïre-Emery s'est présenté au centre du Parc des Princes aux côtés de Nasser Al-Khelaïfi pour officialiser sa prolongation de contrat, imitant ainsi un certain Kylian Mbappé. Comme annoncé par le 10Sport.com, les deux parties sont parvenues à trouver un accord total il y a plusieurs semaines, mais le PSG attendait le bon timing pour annoncer la nouvelle. C'est désormais chose faite. Formé au club, Zaïre-Emery est désormais lié au PSG jusqu'en 2028, plus une année en option.

Zaïre-Emery signe un contrat longue durée

Après la rencontre face au Havre (3-3), le joueur français a livré son ressenti. « C’est une fierté de signer dans le club que j’aime. Je suis arrivé en 2014, je tenais à remercier le président pour la confiance, le coach, le club, toutes les personnes qui m’ont accompagné au quotidien dans ma réussite » a-t-il confié au micro de Canal + . Présent sur le plateau de Téléfoot, Rio Mavuba lui prédit un avenir radieux au PSG.

« Il incarne le futur du PSG »