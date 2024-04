Après son calvaire, un attaquant s'annonce au PSG

Alexis Brunet

Depuis son arrivée au PSG, Gonçalo Ramos a alterné entre le bon, et le moins bon. Le Portugais a notamment été absent pendant plusieurs semaines à cause d'un virus, mais il est en train actuellement de retrouver un vrai bon rythme. L'ancien buteur du Benfica Lisbonne s'imagine donc rester à Paris, et il a également annoncé que de grands moments étaient à venir.

Samedi soir, le PSG recevait Le Havre, pour ce qui pouvait être le match du titre pour les Parisiens. Malheureusement pour le club de la capitale, les hommes de Luka Elsner ont gâché la fête, en réussissant à obtenir le match nul, 3-3.

Ramos a sauvé le PSG

Aussi bizarre que cela puisse paraître, le match nul est plutôt un bon résultat pour le PSG. En effet, le club de la capitale été mené 1-3 à l'heure de jeu. C'est Gonçalo Ramos qui a permis à Paris de revenir dans le match, d'abord grâce à une passe décisive pour Achraf Hakimi, puis grâce à un but de la tête à la 95ème minute.

«Je me sens de mieux en mieux»